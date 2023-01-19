Разъемы GeForce RTX 4090 все еще плавятся. Даже с усиленным кабелем

Кастомный кабель 12VHPWR под авторством CableMod сгорел, о чем стало известно из поста на Reddit, представитель компании пообещал исправить ситуацию.

Все видеокарты NVIDIA RTX сороковой серии оснащены разъемом 12VHPWR, который может легко перегореть при неправильном подключении. Когда об этих случаях стало известно, CableMod был одним из первых производителей, предложивших свои собственные кабели, которые должны были решить проблемы неправильного подключения, уменьшая зазоры и изгибы кабеля. Не всем это помогло.

На фотографиях, представленных участником Reddit, видно, что разъем кабеля и видеокарты имеют следы ожогов. CableMod поговорила с пользователем, и выяснилось, что карта выжила и не пострадала.