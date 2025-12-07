Razer выпустила белые наушники-вкладыши Hammerhead V3 с USB‑C адаптером

Динамики размером 11 мм, которые, по заявлению производителя, обеспечивают чистые средние частоты, глубокий бас и четкие высокие.

В комплекте идет переходник с USB‑Type‑C, улучшающий качество звука при подключении к смартфонам, ноутбукам или консолям. Наушники также можно подключить через обычный разъем 3,5 мм.

На кабеле длиной 1,2 метра размещен модуль управления с кнопками для регулировки громкости, управления воспроизведением, отключения микрофона и вызова голосового помощника. Сам микрофон имеет всенаправленную конструкцию.

В комплекте есть три пары силиконовых амбушюр разного размера.