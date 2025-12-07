Razer выпустила белые наушники-вкладыши Hammerhead V3 с USB‑C адаптером

Опубликовано 07 декабря 2025, 19:071 мин.
Razer выпустила белые наушники-вкладыши Hammerhead V3 с USB‑C адаптеромСтильно?
Razer представила в Китае новую белоснежную версию проводных наушников Hammerhead V3. Устройство доступно по цене около 449 юаней (примерно 6400 рублей).
© Razer
Динамики размером 11 мм, которые, по заявлению производителя, обеспечивают чистые средние частоты, глубокий бас и четкие высокие.
В комплекте идет переходник с USB‑Type‑C, улучшающий качество звука при подключении к смартфонам, ноутбукам или консолям. Наушники также можно подключить через обычный разъем 3,5 мм.
На кабеле длиной 1,2 метра размещен модуль управления с кнопками для регулировки громкости, управления воспроизведением, отключения микрофона и вызова голосового помощника. Сам микрофон имеет всенаправленную конструкцию.
В комплекте есть три пары силиконовых амбушюр разного размера.