Наука и технологии
Опубликовано 11 июля 2026, 09:50
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Razer выпустила наушники с щенячьими ушками Kitty V2 BT Cinnamoroll Edition

В честь японского персонажа Cinnamoroll
Вышли наушники Razer Kraken Kitty V2 BT Cinnamoroll Edition и выглядят они необычно. На них красуются длинные свисающие уши белого одноименного щенка Cinnamoroll. Весь корпус выполнен в небесно-голубом цвете.
Razer выпустила наушники с щенячьими ушками Kitty V2 BT Cinnamoroll Edition

© Razer

Это беспроводная модель с подключением по Bluetooth 5.2. Внутри 40-миллиметровые динамики Razer TriForce. Вес составляет 325 граммов. Заряда хватает до 40 часов работы, есть USB-C, мягкие амбушюры овальной формы, встроенные микрофоны и две светодиодные подсветки Razer Chroma.

Razer выпустила наушники с щенячьими ушками Kitty V2 BT Cinnamoroll Edition

© Razer

Стоимость новинки — 139,99 доллара. Это заметно дороже обычной версии этой же гарнитуры, она стоит 99,99 доллара.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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