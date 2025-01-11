Наука и технологии
Опубликовано 11 января 2025, 12:00
1 мин.

Разгадывание кроссвордов немецкие учёные сравнили с фазовым переходом

«Знаете, я и сам своего рода учёный» ©
Немецкий физик Александр Хартманн провел интересную параллель между разгадыванием кроссвордов и типом фазового перехода, называемого перколяцией. Хартманн заметил, что, подобно тому как вода течет через кофейную гущу, решение кроссвордов достигает критической точки, когда прогресс ускоряется.
Разгадывание кроссвордов немецкие учёные сравнили с фазовым переходом
© Alexandra Lowenthal

Поначалу разгадывающие испытывают трудности, но как только несколько ответов заполнены, становится проще быстро заполнить остальные.

Модель Хартманна, основанная на теории перколяции, сравнивает подсказки кроссворда с узлами в сети. Когда вы разгадываете более легкие слова, это помогает вам разгадывать более сложные, расположенные рядом. Этот динамичный процесс похож на «взрывную перколяцию», когда одно новое соединение приводит к быстрому распространению прогресса.

Теория предполагает, что по достижении определенного порога прогресс ускоряется, подобно тому, как небольшие кучки снега могут внезапно превратиться в большую лавину.

Источник:APS
Автор:Максим Многословный
Теги:
#физика
,
#анализ