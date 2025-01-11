Опубликовано 11 января 2025, 12:001 мин.
Разгадывание кроссвордов немецкие учёные сравнили с фазовым переходом«Знаете, я и сам своего рода учёный» ©
Немецкий физик Александр Хартманн провел интересную параллель между разгадыванием кроссвордов и типом фазового перехода, называемого перколяцией. Хартманн заметил, что, подобно тому как вода течет через кофейную гущу, решение кроссвордов достигает критической точки, когда прогресс ускоряется.
Поначалу разгадывающие испытывают трудности, но как только несколько ответов заполнены, становится проще быстро заполнить остальные.
Модель Хартманна, основанная на теории перколяции, сравнивает подсказки кроссворда с узлами в сети. Когда вы разгадываете более легкие слова, это помогает вам разгадывать более сложные, расположенные рядом. Этот динамичный процесс похож на «взрывную перколяцию», когда одно новое соединение приводит к быстрому распространению прогресса.
Теория предполагает, что по достижении определенного порога прогресс ускоряется, подобно тому, как небольшие кучки снега могут внезапно превратиться в большую лавину.