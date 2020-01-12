Разговоры пользователей Skype прослушивали китайцы

Сообщается, что работники получали от Microsoft нарезки с записями, в которых им предлагалось оценить качество автоматического перевода в Skype и ответов Cortana. При этом исполнители работали дома с личных компьютеров через приложение, в которое они заходили с помощью браузера Chrome. Microsoft никак не следила за тем, передают ли сотрудники доступ к приложению другим лицам, да и вообще не контролировала их действия.

Один из исполнителей рассказал журналистам, что ему приходилось слушать личные разговоры пользователей. Некоторые даже были связаны с домашним насилием.