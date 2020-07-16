Разливы нефти связали с появлением психических нарушений у детей

По оценкам специалистов, в результате аварии в залив вылилось 4 млн баррелей нефти. Исследователь из Национального центра готовности к стихийным бедствиям при Институте Земли Колумбийского университета заявил, что из-за разлива дети побережья Мексиканского залива имели более высокую вероятность возникновения проблем с физическим и психическим здоровьем. Опрос 2014 года показал, что у трети родителей-респондентов дети имели психические нарушения после катастрофы — депрессию, нервозность, страх, проблемы со сном. 60% опрошенных рассказали, что у детей наблюдались проблемы с физическим здоровьем — респираторные симптомы, проблемы со зрением, проблемы с кожей и т.д.

Сообщается, что появление проблем у детей провоцировали и физический контакт с нефтью, и экономические потери, вызванные разливом.