Разматывание кабеля помогло охладить воду

Метод призван заменить существующий, который считается вредным для окружающей среды. Речь идёт о компрессионном способе охлаждения, использующемся в обычных холодильниках. Компрессоры в них создают достаточное давление для циркуляции холодильного агента по системе, который по завершении цикла превращается в газ.

Учёные решили найти альтернативу данному методу. Чтобы было проще понять их задумку, стоит вспомнить, что случается с резинкой, когда она растягивается. Да, она нагревается. Если её отпустить, резинка снова охладится. То же самое происходит при скручивании и раскручивании.

Поэтому учёные скрутили волокна из резины, леску и проволоку, сделанную из никелевого и титанового сплава. Если раскрутить получившиеся катушки, то поверхность «нитей» охладится на 15,5 градусов по Цельсию.

В итоге разматывание трёхслойного никель-титанового кабеля в протекающей воде снизило температуру жидкости почти на восемь градусов по Цельсию.