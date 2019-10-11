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Разматывание кабеля помогло охладить воду

Может быть, учёные создадут новую систему охлаждения
Учёные придумали новый метод охлаждения воды. Оказалось, что на это способно разматывание плотно скрученных «нитей» из различных материалов.

Метод призван заменить существующий, который считается вредным для окружающей среды. Речь идёт о компрессионном способе охлаждения, использующемся в обычных холодильниках. Компрессоры в них создают достаточное давление для циркуляции холодильного агента по системе, который по завершении цикла превращается в газ.

Учёные решили найти альтернативу данному методу. Чтобы было проще понять их задумку, стоит вспомнить, что случается с резинкой, когда она растягивается. Да, она нагревается. Если её отпустить, резинка снова охладится. То же самое происходит при скручивании и раскручивании.

Поэтому учёные скрутили волокна из резины, леску и проволоку, сделанную из никелевого и титанового сплава. Если раскрутить получившиеся катушки, то поверхность «нитей» охладится на 15,5 градусов по Цельсию.

В итоге разматывание трёхслойного никель-титанового кабеля в протекающей воде снизило температуру жидкости почти на восемь градусов по Цельсию.

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