Для сравнения, у Galaxy S25 Ultra экран якобы был 6,86″, но тоже показывался как 6,9″. То есть рост диагонали практически незаметен. Однако, по словам источника Ice Universe, новый дисплей получит «сюрпризы» и использует ключевые технологии Samsung, хотя точные детали пока неизвестны. Можно предположить, что панель станет лучше по яркости и цветопередаче, например.

Что касается камер, 5-кратный телеобъектив останется прежним, а 3-кратный якобы станет хуже. Основная камера сохранит сенсор, но увеличит апертуру до f/1.4, что позволит на 47% больше света попадать на сенсор.