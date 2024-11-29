Находка, являющаяся сокровищницей для изучения эволюции человека, намекает на «сложное взаимодействие» между этими видами. Paranthropus boisei обладал широкими, плоскими лицами, массивными жевательными мышцами и меньшим мозгом, в то время как Homo erectus, считающийся нашим прямым предком, имел пропорции, похожие на современные человеческие.

Они могли проходить рядом или наблюдать друг за другом на расстоянии, говорит руководитель исследования Кевин Хатала, эволюционный антрополог из Университета Чатем.

Открытие поднимает вопросы о том, как эти разные виды сосуществовали и, возможно, взаимодействовали в общей среде обитания.