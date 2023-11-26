Разоблачение провокаторов: как определить фальшивые новости

Источник информации: придерживайтесь авторитетных источников, малоизвестные издания, а порой и обычные блоги могут быть пристанищем дезинформации.

Множественные проверки: большое количество источников - ваши союзники в борьбе за правду. Перепроверьте видео с разных ракурсов, текст из разных источнико, чтобы почувствовать себя Шерлоком Холмсом.

Проверка профиля: в социальных сетях множество фейковых аккаунтов, которые могут прикидываться авторитетными источниками . Проверьте профили - последние публикации, подлинность их контента, количество подписчиков и тому подобное.

Контекст - это ключ: погрузитесь в контекст истории. Вписывается ли, например, видео в последовательность событий? Есть ли какие-либо «красные флажки»?

Патруль шаблонов: обращайте внимание на клик-бейт заголовки, рассчитанные на вирусное распространение. Если новость вызывает скорее эмоции, чем рассказывает информацию, то следует относиться к этому ко скепсисом.

Будьте бдительны, интернет-пользователи. С этими советами вы будете вооружены против методов манипуляции, но будьте все равно аккуратнее.