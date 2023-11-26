Разоблачение провокаторов: как определить фальшивые новости

Разоблачение провокаторов: как определить фальшивые новостиИ не попасться на их крючок
В эпоху цифрового хаоса отличить факт от вымысла - сложная задача. Дипфейки, дезинформация и пропаганда, созданные искусственным интеллектом, - вот новые игроки, делающие правду труднодостижимой целью. Но не бойтесь, опытные серферы, у Wired есть руководство, которое поможет вам сориентироваться в паутине обмана.
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Источник информации: придерживайтесь авторитетных источников, малоизвестные издания, а порой и обычные блоги могут быть пристанищем дезинформации.
Множественные проверки: большое количество источников - ваши союзники в борьбе за правду. Перепроверьте видео с разных ракурсов, текст из разных источнико, чтобы почувствовать себя Шерлоком Холмсом.
Проверка профиля: в социальных сетях множество фейковых аккаунтов, которые могут прикидываться авторитетными источниками . Проверьте профили - последние публикации, подлинность их контента, количество подписчиков и тому подобное.
Контекст - это ключ: погрузитесь в контекст истории. Вписывается ли, например, видео в последовательность событий? Есть ли какие-либо «красные флажки»?
Патруль шаблонов: обращайте внимание на клик-бейт заголовки, рассчитанные на вирусное распространение. Если новость вызывает скорее эмоции, чем рассказывает информацию, то следует относиться к этому ко скепсисом.
Будьте бдительны, интернет-пользователи. С этими советами вы будете вооружены против методов манипуляции, но будьте все равно аккуратнее.