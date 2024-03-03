Разоблачение «уязвимости» IT-гигантов: интервью автора «тамагочи для хакеров»

В интервью Gizmodo Кулагин рассказал о Flipper Zero и его направленности на «развлечения». Он уточняет, что, хотя устройство может подключаться к телевизорам и другим IoT-устройствам стандартными методами, возможности кастинга ограничены.

Кулагин подчеркивает открытый исходный код Flipper и его акцент на возможности расширения за счет модулей. Он рассказал, что вдохновением для создания послужил внутренний проект разработчиков и их сотрудничество с Raspberry Pi.

Говоря о спорах вокруг Flipper Zero, Кулагин утверждает, что устройство скорее раскрывает уязвимости в устаревших системах, таких как устройства для открытия гаражных дверей. Он подчеркивает, что Flipper способствует повышению осведомленности, показывая, как, казалось бы, безопасные устройства могут быть скомпрометированы «игрушкой за 100 долларов».

Эта осведомленность, по словам Кулагина, заставила некоторых производителей улучшить свою безопасность, что свидетельствует о положительном влиянии Flipper. Он признает существование альтернативных, потенциально вредоносных прошивок, но уверяет, что компания следит за развитием событий и принимает меры по снижению потенциальных рисков.

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