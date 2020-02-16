Разработан 3D-принтер для ускорения производства шоколадных конфет

Новый 3D-принтер может изготавливать тысячи конфет за короткий промежуток времени. То есть устройство позволяет поставить создание изделий на поток, что сделает продукт более доступным. Ранее конфеты необычной формы можно было производить только вручную.

Barry Callebaut собирается выпускать напечатанные на 3D-принтере шоколадные изделия под брендом Mona Lisa. Заказчики продукции смогут сами придумать желаемые форму и размер для конфет. В компании рассчитывают, что клиенты будут использовать готовые изделия для фирменных десертов. Также авторы проекта уверены, что такие сладости будут интересны потребителям, которые любят всё необычное.