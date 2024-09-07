Наука и технологии
Опубликовано 07 сентября 2024, 23:15
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Разработан алгоритм ИИ, который отличит темную материю от космического шума

Людям это тяжело
Разработан принципиально новый алгоритм глубокого обучения, позволяющий отличить взаимодействия темной материи от космического шума, что может произвести революцию в нашем понимании Вселенной, пишут СМИ.
Разработан алгоритм ИИ, который отличит темную материю от космического шума
© Ferra

Алгоритм, созданный астрономом Дэвидом Харви из Федеральной политехнической школы Лозанны, использует сверточные нейросети для анализа астрономических данных и выявления тонких сигналов темной материи на фоне космического шума.

Алгоритм Харви, получивший название Inception и опубликованный в журнале Nature Astronomy, позволяет отличить взаимодействие темной материи от возмущений, вызванных активными ядрами галактик (АЯГ) и их сверхмассивными черными дырами. Темная материя, составляющая около 27% массы Вселенной, не излучает свет и поэтому остается невидимой для телескопов. Однако ее гравитационное воздействие можно наблюдать косвенно через такие явления, как гало галактик и кольца Эйнштейна.

Для обучения Inception использовались изображения из проекта BAHAMAS-SIDM, который моделирует скопления галактик при различных сценариях развития темной материи и обратной связи с АЯГ.

Нейронная сеть достигла точности 80% в идеальных условиях.