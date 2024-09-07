Разработан алгоритм ИИ, который отличит темную материю от космического шума

Алгоритм, созданный астрономом Дэвидом Харви из Федеральной политехнической школы Лозанны, использует сверточные нейросети для анализа астрономических данных и выявления тонких сигналов темной материи на фоне космического шума.

Алгоритм Харви, получивший название Inception и опубликованный в журнале Nature Astronomy, позволяет отличить взаимодействие темной материи от возмущений, вызванных активными ядрами галактик (АЯГ) и их сверхмассивными черными дырами. Темная материя, составляющая около 27% массы Вселенной, не излучает свет и поэтому остается невидимой для телескопов. Однако ее гравитационное воздействие можно наблюдать косвенно через такие явления, как гало галактик и кольца Эйнштейна.

Для обучения Inception использовались изображения из проекта BAHAMAS-SIDM, который моделирует скопления галактик при различных сценариях развития темной материи и обратной связи с АЯГ.

Нейронная сеть достигла точности 80% в идеальных условиях.