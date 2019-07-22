Разработан бот, создающий новые эмодзи, соединяя старые

Алгоритм разработал 18-летний студент из Франции. Аккаунт в твиттере, который он завёл, за неделю набрал 67 тысяч подписчиков. Бот-генератор работает на платформе node.js, которая случайно выбирает два эмодзи, а затем берёт разные части картинок и собирает их в одну. Создание картинки прописано на языке программирования Processing. В Twitter её загружает API-интерфейс платформы. Бот не может создать новое эмодзи из двух одинаковых. Он всегда выбирает разные варианты.

Новые картинки публикуются каждый час. Сейчас боту доступно 11556 комбинаций. Но разработчик планирует расширять базу и добавлять ему новые эмодзи.