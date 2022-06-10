Разработан дрон, который можно запускать с подлодки

С момента создания подводных лодок они страдали от недостатка - невозможности видеть, что происходит над волнами за горизонтом перископа.

В последние годы военно-морские силы обратили внимание на беспилотники, которые можно запускать под водой, чтобы использовать их в качестве разведывательной платформы. Так, согласно SpearUAV, Ninox 103 хранится в капсуле, которая может быть развернута с подводной лодки. Капсула всплывает на поверхность и может оставаться в спящем состоянии до 24 часов, после чего запускается беспилотник.

Попадая в воздушное пространство, Ninox 103 имеет дальность полета 10 км и продолжительность работы 45 минут. При полезной нагрузке в 1 кг беспилотник имеет низкую акустическую, тепловую и визуальную сигнатуру, оснащен электрооптическими/инфракрасными датчиками для разведки и автоматического захвата целей с помощью системы искусственного интеллекта. Для связи с подводной лодкой, другими платформами или группами спецназа на берегу используется шифрованная связь, интеграция данных сторонних производителей и междоменная связь.