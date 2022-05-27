Разработан гель, который всасывает чистую воду напрямую из воздуха

Один килограмм геля теоретически может производить почти 6 литров воды при относительной влажности 15% и более 13 литров воды при влажности 30%, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications. Для сравнения, в юго-западной пустыне Мохаве влажность обычно колеблется между 10% и 30%.

Исследователи изготовили гель из производного соединения целлюлозы (которая содержится во всех растительных клетках), особого волокна, извлеченного из съедобного клубня, известного как аморфофа́ллус коньяк, и абсорбирующей соли хлорида лития. Жидкие материалы были смешаны, залиты в форму, оставлены на 2 минуты для застывания, а затем высушены в виде тонкого листа. Согласно исследованию, все материалы, необходимые для изготовления 1 килограмма высушенного геля, стоят менее 2 долларов.

После застывания и высыхания тонкие гелевые листы насыщались влагой примерно за 20 минут. Чтобы извлечь эту воду в виде жидкости, пригодной для питья, исследователи нагрели гель в закрытой камере и собрали конденсат. Они обнаружили, что около 70% собранной воды выделилось в течение 10 минут после нагревания геля при температуре 60°C.