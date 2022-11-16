Разработан имплантируемый насос подающий химиотерапию сразу в опухоли мозга

В новом исследовании группа ученых протестировала имплантируемую насосную систему, которая может доставлять химиотерапевтические препараты прямо в мозг. Сначала небольшой насос хирургическим путем имплантируется в брюшную полость пациента, затем тонкий, гибкий катетер вводится под кожу в ту часть мозга, где находится опухоль.

Идея заключается в том, что этот насос может продолжать доставлять лекарства очень долгое время время. Его можно включать и выключать по беспроводной связи, а при необходимости заправлять. Характер лечения также означает, что пациенты могут получать его, занимаясь своими обычными делами, и даже не знать, когда насос был включен или выключен.

“Концентрация препарата, который попадает в мозг, в 1 000 раз выше, чем при внутривенном или пероральном введении", - говорит Джеффри Брюс, старший автор исследования.

В ходе исследования пять пациентов с рецидивирующей глиобластомой получили имплантаты насосов. Пациенты получали четыре недельных курса лечения подряд, при этом насосы включались на два дня и выключались на пять дней.

МРТ-сканирование, проведенное через несколько дней после лечения, показало, что химиотерапевтический препарат успешно насыщает опухоль и окружающую область. Биопсия после лечения показала, что количество активных опухолевых клеток значительно уменьшилось, не затрагивая здоровые ткани мозга. И что важно, ни у одного пациента не возникло серьезных неврологических осложнений. Но нужны дальнейшие исследования

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