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Наука и технологии
Опубликовано 21 января 2024, 16:57
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Разработан кремниевый чип для передовых радио- и фотонных приложений

Насколько он особенный
Исследователи из Наноинститута Сиднейского университета разработали небольшой кремниевый полупроводниковый чип, сочетающий в себе электронные и фотонные (световые) элементы, что стало значительным достижением в области полупроводниковых технологий.

Этот инновационный подход дает множество преимуществ, включая расширение полосы радиочастот (РЧ), повышение возможностей обработки информации и универсальное применение в различных отраслях промышленности.

Способность чипа интегрировать электронные и фотонные компоненты в компактный кремниевый корпус открывает новые возможности для передовых радарных систем, спутниковых технологий, беспроводных сетей и развития телекоммуникаций 6G и 7G.

В конструкции чипа используется новая технология кремниевой фотоники, которая позволяет интегрировать различные системы на полупроводниках шириной менее 5 миллиметров. Этот передовой подход к упаковке, который можно сравнить с соединением блоков Lego, позволяет беспрепятственно интегрировать электронные и фотонные компоненты, создавая универсальное и мощное устройство.

Источник:SciTechDaily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#исследование
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#разработка
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#чип
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