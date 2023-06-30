Разработан метод передачи данных, использующих десятки частот света

Текущая проблема «узкого места» в центрах обработки данных и высокопроизводительных компьютерах связана с ограниченным объемом данных, которые они могут передавать между узлами. Однако команда разработала энергоэффективный метод с использованием оптоволоконных кабелей, который позволяет одновременно передавать несколько независимых потоков данных.

Используя технику мультиплексирования с разделением по длине волны (WDM) и применяя частотные гребенки Керра, исследователи смогли генерировать сотни различных длин волн света с помощью одного лазера. Такой подход значительно увеличивает пропускную способность передачи данных без чрезмерного потребления энергии.

Команда успешно продемонстрировала передачу 512 гигабит в секунду по одному волокну с минимальными ошибками. Эта разработка также может быть изготовлена на существующем оборудовании.