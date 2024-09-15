Разработан метод улучшения спутниковой связи

Методика позволяет спутниковым антеннам принимать несколько сигналов одновременно, что является значительным скачком по сравнению с традиционной моделью «один к одному».

Нынешние спутники LEO с трудом справляются с несколькими сигналами из-за их быстрого движения и изменения положения. Это ограничение заставило такие компании, как SpaceX, развернуть огромные группировки спутников для достижения широкого покрытия. Однако такой подход является дорогостоящим и способствует перегрузке орбиты.

Новый метод, подробно описанный в недавней статье в журнале IEEE Transactions on Signal Processing, позволяет спутникам разделять передачу с одной антенны на несколько лучей без дополнительного оборудования.

Благодаря интеграции этой технологии количество спутников, необходимых для полного покрытия, может значительно сократиться.

Пока этот подход остается теоретическим, но первые испытания показывают, что он многообещающий.