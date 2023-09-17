Разработан «милый» робот-охранник на колесах

Робот предназначен для патрулирования больших открытых территорий, ориентированных на такие отрасли, как производство, центры обработки данных, фармацевтическое производство и складские помещения.

Уникальная колесно-ножная формула Ascento Guard обеспечивает точное перемещение по различным поверхностям. Робот оснащен тепловизионной и инфракрасной камерами для наблюдения, а в случае обнаружения угрозы безопасности, например вторжения, он может оповестить об этом охранников через приложение-компаньон. Скорость передвижения робота составляет около 4,5 км/ч, а двусторонняя зашифрованная связь осуществляется через встроенные динамики и микрофоны.

Ascento Guard может быстро развертываться, становиться практически автономным с программируемым графиком патрулирования и выдерживать различные погодные условия.