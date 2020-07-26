Разработан наклеиваемый на кожу дисплей
В транзисторах создатели использовали двухмерный полупроводниковый материал — графеноподобную двухслойную плёнку дисульфида молибдена. Её синтезировали на подложке из оксида кремния с помощью технологии осаждения металлорганических соединений из газообразной фазы (MOCVD).
Затем на плёнке сформировали матрицу 18 х 18 тонкоплёночных транзисторов. Также учёные создали тончайший слой оксида алюминия, на котором сформировали электроды. На него впоследствии и перенесли плёнку с массивом транзисторов. Её прикрыли вторым слоём оксида алюминия с электродами затворов. Он стал изолятором. В конце концов методом вакуумного осаждения учёные сформировали пиксели OLED трёх основных цветов.
Дисплей держится на коже за счёт жидкого пластыря 3M. Чтобы выводить изображение на дисплей, используется внешняя электронная схема.
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