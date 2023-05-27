Разработан нано-«компьютер» на основе белка

В отличие от традиционных методов, которые полагаются на экспрессию или подавление белков внутри клеток, команда разработала белки, которые непосредственно производят желаемое действие. Благодаря интеграции двух сенсорных доменов целевой белок реагирует на свет и препарат рапамицин, соответствующим образом изменяя свою ориентацию.

Тестируя препарат на живых клетках, исследователи наблюдали изменения в ориентации клеток в зависимости от порядка поступления стимулов. Это доказательство концепции открывает возможности для создания более сложных «нанокомпьютерных» агентов с несколькими «запросами» и результатами, которые потенциально могут влиять на клеточное поведение, такое как миграция, экспрессия генов и иммунный ответ.

Команда предполагает, что эта технология станет основой для будущих клеточных методов лечения аутоиммунных заболеваний, вирусных инфекций, нервных травм и рака.

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