Разработан неэлектрический тачпад. Он ещё и работает в экстремальных условиях

Опубликовано 26 октября 2024, 10:301 мин.
Разработан неэлектрический тачпад. Он ещё и работает в экстремальных условияхС высокой радиацией
Исследователи из Университета Тампере представили прорывную мягкую сенсорную панель, способную «понимать» силу, площадь и место касания без электричества. Она использует пневматические каналы вместо традиционных электронных сенсоров. Полностью изготовленное из гибкого силикона, устройство включает 32 микроканала, адаптирующихся к прикосновению, что позволяет применять его в условиях, неподходящих для электроники, таких как аппараты МРТ и зоны с высокой радиацией.
© Jonne Renvall / Tampere University
Примечательно, что устройство может даже распознавать рукописные символы и поддерживать несколько касаний одновременно. Докторант Вилма Лампинен пояснила, что отсутствие электричества делает устройство идеальным для МРТ, где магнитные поля мешают работе электроники.
Гибкость сенсора также открывает возможности в мягкой робототехнике, где неэлектрическое сенсорное управление может улучшить работу передовых протезов и реабилитационных устройств, добавляя тактильную обратную связь.