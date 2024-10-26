Разработан неэлектрический тачпад. Он ещё и работает в экстремальных условиях

Примечательно, что устройство может даже распознавать рукописные символы и поддерживать несколько касаний одновременно. Докторант Вилма Лампинен пояснила, что отсутствие электричества делает устройство идеальным для МРТ, где магнитные поля мешают работе электроники.

Гибкость сенсора также открывает возможности в мягкой робототехнике, где неэлектрическое сенсорное управление может улучшить работу передовых протезов и реабилитационных устройств, добавляя тактильную обратную связь.