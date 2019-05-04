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Разработан новый катализатор, превращающий углекислый газ в спирт

Спирт потом можно применять в качестве топлива
Китайские учёные создали катализатор, который может превращать углекислый газ в метанол. Спирт затем можно использовать в качестве экологически чистого топлива в двигателях внутреннего сгорания.

Деталь разработала команда исследователей под руководством учёного Цзэн Цзе из Китайского научно-технологического университета. Статья опубликована в журнале Nature Communications.

Катализатор может превращать углекислый газ в метан под давлением в 32 бара и при температуре 150℃. Деталь выхлопной системы изготовлена на основе одиночных атомов платины. Как говорят учёные, изобретение может помочь понять механизм одноатомного катализа.

Новый катализатор на основе платины ускоряет химические превращения углекислого газа на 10% по сравнению с катализаторами на основе меди, цинка и алюминия.

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