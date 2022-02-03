Разработан новый материал-накопитель колоссального количества энергии

В совокупности этот новый материал открывает широкие перспективы для применения в самых разных областях: от создания роботов с большей мощностью без использования дополнительной энергии до новых шлемов и защитных материалов, способных рассеивать энергию гораздо быстрее, заявляют авторы работы.

Альфред Кросби, профессор полимерной науки и инженерии в UMass Amherst и старший автор статьи говорит: “Представьте себе суперрезинку. Когда вы растягиваете ее до определенного предела, вы активируете дополнительную энергию, хранящуюся в материале. Когда вы отпускаете эту резинку, она пролетает целую милю (примерно 1,6 км, – прим. ред.)”. Их материал будет сделан из нового метаматериала - вещества, созданного таким образом, чтобы иметь свойства, не встречающиеся в материалах естественного происхождения, - который сочетает в себе упругое, похожее на резину вещество с крошечными магнитами, встроенными в него. Этот новый "эластомагнитный" материал использует преимущества законов физики, чтобы значительно усилить количество энергии, которую материал может высвободить или поглотить.