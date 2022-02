Разработан новый материал-накопитель колоссального количества энергии

Что будет полезно в самых разных областях

Группа исследователей из Массачусетского университета в Амхерсте недавно объявила в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, что им удалось создать новое резиноподобное твердое вещество, способное поглощать и высвобождать очень большое количество энергии. И оно поддается программированию.