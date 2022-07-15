Разработан отечественный аналог самого дорогого в мире лекарства "Золгенсма"

И появится в продаже может уже к 2026 году

Для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) используются два препарата, стоимость одного из них около $2,125 млн. И в России скоро начнутся испытания отечественного аналога этого лекарства, сообщают “Известия” со ссылкой на главного специалиста по медицинской генетике Министерства здравоохранения РФ Сергея Куцева.