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Разработан отечественный аналог самого дорогого в мире лекарства "Золгенсма"

И появится в продаже может уже к 2026 году
Для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) используются два препарата, стоимость одного из них около $2,125 млн. И в России скоро начнутся испытания отечественного аналога этого лекарства, сообщают “Известия” со ссылкой на главного специалиста по медицинской генетике Министерства здравоохранения РФ Сергея Куцева.
Разработан отечественный аналог самого дорогого в мире лекарства "Золгенсма"

Что касается сложных препаратов, Biocad разработал аналог "Золгенсмы" и уже объявил, что начинает клинические испытания. В доклинике он показал себя хорошо

Сергей Куцев
Главный специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения РФ

Он прогнозирует, что способный обеспечить импортозамещение аналогов препарат может появиться в продаже уже в 2025-2026 годах.

СМА - редкое генетическое заболевание, которое происходит в результате мутации гена выживаемости двигательных нейронов 1. Для лечения этого заболевания применяются препараты "Спинраза" и "Золгенсма". Второй вообще является самым дорогим препаратом в мире - один укол этим лекарством стоит около $2,125 млн.

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