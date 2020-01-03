Разработан первый бенчмарк для квантовых компьютеров

Наименьшим элементом для хранения информации в квантовом компьютере является кубит. Благодаря законам квантовой физики, кубиты могут хранить огромное количество данных, так как до измерения являются одновременно и «нулём» и «единицей».

Для создания бенчмарка учёные рассчитали значение энергии связанного состояния молекул гидрида щелочного металла (рубидия) на 20-кубитном компьютере IBM и 16-кубитном Rigetti Aspen. Эти молекулы были выбраны из-за того, что их энергии уже хорошо изучены. Что немаловажно, квантовые вычисления также включали смягчение систематических погрешностей, возникающих из-за недостатков в современной аппаратуре.

Создание нового бенчмарка учёные считают важным шагом на пути к разработке универсального теста производительности для квантовых компьютеров, наподобие теста LINPACK. Работу исследователей опубликовали в журнале npj Quantum Information.