Разработан пластик из спермы лосося

Наука и технологии
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Разработан пластик из спермы лососяОн очень быстро может исчезнуть без следа
Китайские учёные использовали сперму лосося, чтобы создать новый вид пластика, более безопасный для природы, чем обычный.
Учёные взяли часть ДНК из спермы лосося и объединили это с химическим веществом из растительного масла. Получился мягкий материал, называемый гидрогелем. Из этого геля затем создают различные формы и сушат вымораживанием. Это заставляет материал затвердеть. Учёные уже создали из него чашку, кусочки пазла и молекулу ДНК.
Исследователи заявили, что такой пластик производит на 97% меньше выбросов углерода, чем полистирол. Если погрузить предметы, сделанные из материала, в воду, они снова превратятся в гель. А это значит, что из него можно слепить новые предметы. Пластик, кстати, можно в принципе быстро уничтожить с помощью ферментов.