Разработан пластик из спермы лосося

Учёные взяли часть ДНК из спермы лосося и объединили это с химическим веществом из растительного масла. Получился мягкий материал, называемый гидрогелем. Из этого геля затем создают различные формы и сушат вымораживанием. Это заставляет материал затвердеть. Учёные уже создали из него чашку, кусочки пазла и молекулу ДНК.

Исследователи заявили, что такой пластик производит на 97% меньше выбросов углерода, чем полистирол. Если погрузить предметы, сделанные из материала, в воду, они снова превратятся в гель. А это значит, что из него можно слепить новые предметы. Пластик, кстати, можно в принципе быстро уничтожить с помощью ферментов.