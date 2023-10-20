Разработан превращающий «тупые» бомбы в точные крылатые ракеты комплект

Оригинальная JDAM, была разработана в 1990-х годах для превращения авиабомб в высокоточные боеприпасы. Она включала в себя систему наведения, GPS-навигацию, датчики-искатели и хвостовую систему управления. Однако дальность действия стандартных комплектов JDAM ограничена примерно 25 км.

Boeing предложила вариант повышенной дальности - Power JDAM, включающий реактивный двигатель, топливные баки и вспомогательные системы, что фактически превращает бомбу в небольшую крылатую ракету. Разработка Power JDAM находилась в застое, но теперь получила развитие: компания Kratos предоставила свой турбинный двигатель TDI-J85.

Это партнерство позволит не только снизить стоимость комплекта, но и сделать его доступным для экспорта в 35 стран, использующих JDAM.