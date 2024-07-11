Разработан прорывной коммутатор 6G с низким энергопотреблением

Традиционные коммутаторы, хотя и способны работать на высоких частотах, необходимых для 6G, страдают от ограниченного срока службы и высокого потребления энергии. Однако разработанный коммутатор работает на частоте 120 гигагерц и не требует постоянного напряжения питания, что значительно снижает затраты на электроэнергию.

Инновация заключается в использовании полупроводников на основе нитрида гексагонального бора, которые могут включаться и выключаться импульсами электрического напряжения, а не постоянным сигналом. Эта технология не только снижает энергопотребление, но и повышает долговечность и стабильность работы выключателя.

Предыдущие попытки использовать переключатели из гексагонального нитрида бора позволили достичь частоты в 480 гигагерц, но были ограничены всего 30 циклами. В отличие от них, новый коммутатор 6G может работать на частоте 260 гигагерц и выдерживать около 2000 циклов.