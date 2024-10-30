Наука и технологии
Опубликовано 30 октября 2024, 15:15
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Разработан реактор для прямого захвата CO2 из воздуха

Учёные университета Райса сделали
Исследователи университета Райса представили электрохимический реактор, предназначенный для значительного повышения эффективности «технологий прямого захвата углерода» (DAC), который удаляет углекислый газ из атмосферы. Подробности об этом новаторском реакторе опубликованы в недавнем исследовании в журнале Nature Energy, в котором описывается его модульная трехкамерная структура с использованием специализированного пористого твердого электролита.
Разработан реактор для прямого захвата CO2 из воздуха

© Gustavo Raskosky / Rice University

Группа под руководством Хаотяна Ванга подчеркивает, что эта технология может превратить захват углерода в «более экономически целесообразное и жизнеспособное решение для различных отраслей». Реактор восстанавливает углекислый газ из углеродосодержащих растворов с промышленными показателями, работая при комнатной температуре без необходимости в дополнительных химикатах и без побочных продуктов.

Конструкция позволяет совместное производство водорода во время процесса DAC, что потенциально снижает эксплуатационные расходы на производство углеродных нейтральных топлив и химикатов. Используя электрическую энергию вместо тепловой, реактор эффективно контролирует движение ионов и массовый перенос, тем самым снижая потребление энергии.