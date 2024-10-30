Разработан реактор для прямого захвата CO2 из воздуха

Группа под руководством Хаотяна Ванга подчеркивает, что эта технология может превратить захват углерода в «более экономически целесообразное и жизнеспособное решение для различных отраслей». Реактор восстанавливает углекислый газ из углеродосодержащих растворов с промышленными показателями, работая при комнатной температуре без необходимости в дополнительных химикатах и без побочных продуктов.

Конструкция позволяет совместное производство водорода во время процесса DAC, что потенциально снижает эксплуатационные расходы на производство углеродных нейтральных топлив и химикатов. Используя электрическую энергию вместо тепловой, реактор эффективно контролирует движение ионов и массовый перенос, тем самым снижая потребление энергии.