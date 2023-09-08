Разработан робот-газонокосильщик с LiDARом

LiDAR измеряет расстояния, посылая лазерные лучи и измеряя время, необходимое для отражения света. В сочетании с технологией SLAM она создает трехмерную карту газона и определяет положение газонокосилки на этой карте.

Neomow X, изготовленный гонконгской компанией Hookii, изначально использует 360-градусную систему LiDAR SLAM для создания карты газона пользователя. Пользователь направляет газонокосилку по периметру газона с помощью мобильного приложения. После создания карты Neomow может автономно перемещаться по газону, избегая препятствий, таких как домашние животные, благодаря датчикам и чувствительному к давлению переднему бамперу.

При разрядке аккумулятора или в случае дождя газонокосилка возвращается на зарядную станцию и возобновляет работу, как только условия позволяют. Прилагаемое приложение позволяет управлять газонокосилкой в режиме реального времени, планировать работу, выбирать шаблоны и многое другое. Благодаря наличию Wi-Fi, 4G и Bluetooth пользователи могут управлять устройством даже дистанционно.