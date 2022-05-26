Разработан робот шириной меньше половины миллиметра

Процесс производства довольно интересен - команда изготовила роботов в виде плоских структур, в нагретом состоянии. Затем они приклеили плоские структуры к растянутой резиновой подложке, но только в точках ног. Затем резину расслабили, уменьшив площадь опоры роботов и заставив их подняться с поверхности в процессе контролируемого сгибания, что привело их в окончательное, трехмерное "охлажденное" положение, где можно было нанести стеклянное покрытие для удержания формы до нагрева.