Разработан робот шириной меньше половины миллиметра

Разработан робот шириной меньше половины миллиметраКоторый двигается без электричества или гидравлики
Роботы построены с использованием сплавов с памятью формы, которые затем деформируются в нужную форму. Нагревание этих сплавов приводит к тому, что они возвращаются к своей первоначальной форме, а тонкое покрытие из стекла способно "защелкнуть" их обратно в деформированную форму, когда тепло удалится.
Процесс производства довольно интересен - команда изготовила роботов в виде плоских структур, в нагретом состоянии. Затем они приклеили плоские структуры к растянутой резиновой подложке, но только в точках ног. Затем резину расслабили, уменьшив площадь опоры роботов и заставив их подняться с поверхности в процессе контролируемого сгибания, что привело их в окончательное, трехмерное "охлажденное" положение, где можно было нанести стеклянное покрытие для удержания формы до нагрева.