Наука и технологии
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Разработан робот шириной меньше половины миллиметра

Который двигается без электричества или гидравлики
Исследователи из Северо-Западного университета в Иллинойсе продемонстрировали самого маленького в мире дистанционно управляемого шагающего робота шириной всего полмиллиметра. Они могут поворачиваться, ползать, ходить, поворачиваться и прыгать без гидравлики или электричества.
Разработан робот шириной меньше половины миллиметра

Роботы построены с использованием сплавов с памятью формы, которые затем деформируются в нужную форму. Нагревание этих сплавов приводит к тому, что они возвращаются к своей первоначальной форме, а тонкое покрытие из стекла способно "защелкнуть" их обратно в деформированную форму, когда тепло удалится.

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Процесс производства довольно интересен - команда изготовила роботов в виде плоских структур, в нагретом состоянии. Затем они приклеили плоские структуры к растянутой резиновой подложке, но только в точках ног. Затем резину расслабили, уменьшив площадь опоры роботов и заставив их подняться с поверхности в процессе контролируемого сгибания, что привело их в окончательное, трехмерное "охлажденное" положение, где можно было нанести стеклянное покрытие для удержания формы до нагрева.

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