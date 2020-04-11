Разработан способ перевозки заражённых коронавирусом людей на пассажирских самолётах
Находкой поделилась венесуэльская авиакомпания Conviasa. Описание и фотографии разработки она опубликовала в своём Twitter-аккаунте. Изолированные кабины включили в состав воздушного судна Airbus A340-200. Боксы позволяют перевозить до 12 заражённых COVID-19 пациентов за раз.
Внутри кабин поддерживается высокая концентрация озона, что позволяет инактивировать 99% ротавирусов и полиовирусов. Про коронавирус, кстати, ничего не сказано, однако авиакомпания упоминает именно COVID-19 в своём посте.
Стоит отметить, что на сегодня по всему миру насчитывается более полутора миллиона заболевших. На фоне коронавирусной инфекции скончалось почти 93 тысячи человек. В России количество заражённых составляет 13 584 человека.
#9Abr Hoy estrenamos la nueva Cabina de aislamiento para traslado de pacientes con COVID-19. Incorporamos al Airbus A340-200 una sala de ozono concentrado que inactiva el 99% de los rotavirus y polivirus; garantizando el traslado de una capacidad máxima de 12 pasajeros por vuelo. pic.twitter.com/2nzsFm3uM6— Línea Aérea Conviasa (@LAConviasa) April 9, 2020