Разработан способ перевозки заражённых коронавирусом людей на пассажирских самолётах

Находкой поделилась венесуэльская авиакомпания Conviasa. Описание и фотографии разработки она опубликовала в своём Twitter-аккаунте. Изолированные кабины включили в состав воздушного судна Airbus A340-200. Боксы позволяют перевозить до 12 заражённых COVID-19 пациентов за раз.

Внутри кабин поддерживается высокая концентрация озона, что позволяет инактивировать 99% ротавирусов и полиовирусов. Про коронавирус, кстати, ничего не сказано, однако авиакомпания упоминает именно COVID-19 в своём посте.

Стоит отметить, что на сегодня по всему миру насчитывается более полутора миллиона заболевших. На фоне коронавирусной инфекции скончалось почти 93 тысячи человек. В России количество заражённых составляет 13 584 человека.