Разработан способ почти мгновенного копирования любого голоса

Авторы программы-генератора речи опубликовали примеры здесь. Результат действительно впечатляет: отличить синтезированный голос от реального почти невозможно.

Для работы программы требуются три компонента. Первый — нейросеть, которая кодирует речь говорящего. Её обучали на тысячах образцах. Второй — синтезатор, который переводит данные в спектрограмму. Третий — вокодер, которые создаёт речь.

Особенность программы в том, что она способна имитировать говорящего человека, даже если его голос не использовался для обучения нейросети.