Разработан способный ходить, летать и ездить дрон

Разработан способный ходить, летать и ездить дронГде его можно использовать
В Калифорнийском технологическом институте (Калтех) разработали нового впечатляющего робота под названием M4, который способен менять свою форму, чтобы адаптироваться к различным местностям и задачам.
Небольшой робот похож на настоящего трансформера, способного ездить, летать и ходить по мере необходимости.
В его конструкции предусмотрены большие колеса, которые могут трансформироваться в роторы, позволяя ему подниматься в воздух, как дрону. Кроме того, M4 может стоять на двух колесах и использовать их как ноги, чтобы перемещаться по сложной местности или занять лучшую точку обзора. Робот работает на Jetson Nano, и может автономно определять свои действия с помощью искусственного интеллекта.
В Калтехе считают, что универсальность M4 может найти практическое применение в таких сценариях, как транспортировка травмированных людей или исследование других планет.