Разработан способный ходить, летать и ездить дрон

В его конструкции предусмотрены большие колеса, которые могут трансформироваться в роторы, позволяя ему подниматься в воздух, как дрону. Кроме того, M4 может стоять на двух колесах и использовать их как ноги, чтобы перемещаться по сложной местности или занять лучшую точку обзора. Робот работает на Jetson Nano, и может автономно определять свои действия с помощью искусственного интеллекта.

В Калтехе считают, что универсальность M4 может найти практическое применение в таких сценариях, как транспортировка травмированных людей или исследование других планет.