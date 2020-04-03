Разработан «умный» бюстгальтер для раннего выявления рака

Обычно рак молочной железы позволяет увидеть маммография с помощью рентгеновского излучения малой энергии. «Умный» бюстгальтер SmartBra в отличие от этой процедуры использует ультразвуковые волны, которые генерируются пьезоэлектрическим датчиком, встроенным в предмет одежды. Студенты также разработали пластиковый интерфейс на замену гелю, который обычно используется во время ультразвуковых исследований.

Создатели бюстгальтера хотят начать продавать его в 2021 году. Сначала они планируют предоставить SmartBra пациентам с уже диагностированным раком молочной железы для постоянного мониторинга опухоли. Кроме того, бюстгальтер могут использовать люди с генетической предрасположенностью к онкозаболеваниям.