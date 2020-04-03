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Разработан «умный» бюстгальтер для раннего выявления рака
Проводит ультразвуковые исследования молочных желёз
Студенты из Федеральной политехнической школы Лозанны разработали «умный» бюстгальтер для раннего выявления рака. Исследователи уверены, что это первый предмет одежды, которые следует использовать для предотвращения опухоли молочной железы.
Обычно рак молочной железы позволяет увидеть маммография с помощью рентгеновского излучения малой энергии. «Умный» бюстгальтер SmartBra в отличие от этой процедуры использует ультразвуковые волны, которые генерируются пьезоэлектрическим датчиком, встроенным в предмет одежды. Студенты также разработали пластиковый интерфейс на замену гелю, который обычно используется во время ультразвуковых исследований.
Создатели бюстгальтера хотят начать продавать его в 2021 году. Сначала они планируют предоставить SmartBra пациентам с уже диагностированным раком молочной железы для постоянного мониторинга опухоли. Кроме того, бюстгальтер могут использовать люди с генетической предрасположенностью к онкозаболеваниям.