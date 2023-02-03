Разработан «умный» подгузник

Датчик создаётся с помощью специального карандаша. Нужно нарисовать его на бумаге, обработанной раствором хлорида натрия. Сенсор очень чувствителен к изменениям влажности.

В целом, рисовать можно не только на подгузниках, но и, например, на масках для лица.