Разработан «умный» подгузник

15:37, 03 февраля 2023
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Разработан «умный» подгузникДатчик поможет вовремя его поменять
Исследователи из Пенсильванского университета разработали новый датчик, который можно вставлять в подгузники и оказывать своевременную помощь пациентам.
Фото: Huanyu "Larry" Cheng/Penn State
Датчик создаётся с помощью специального карандаша. Нужно нарисовать его на бумаге, обработанной раствором хлорида натрия. Сенсор очень чувствителен к изменениям влажности.
В целом, рисовать можно не только на подгузниках, но и, например, на масках для лица.