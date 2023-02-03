Наука и технологии
15:37, 03 февраля 2023
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Разработан «умный» подгузник

Датчик поможет вовремя его поменять

Исследователи из Пенсильванского университета разработали новый датчик, который можно вставлять в подгузники и оказывать своевременную помощь пациентам.

Разработан «умный» подгузник

Фото: Huanyu "Larry" Cheng/Penn State

Датчик создаётся с помощью специального карандаша. Нужно нарисовать его на бумаге, обработанной раствором хлорида натрия. Сенсор очень чувствителен к изменениям влажности.

В целом, рисовать можно не только на подгузниках, но и, например, на масках для лица.

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