Разработан «умный» туалет для выявления болезней с системой распознавания

Научную статью с описанием разработки опубликовали в журнале Nature Biomedical Engineering. «Умный» туалет попадает в категорию устройств, которые обеспечивают постоянный мониторинг состояния здоровья, как «умные» часы.

По сути, «умный» туалет является дополнительным девайсом: его можно интегрировать в любой унитаз. Устройство оснащено камерами, которые записывают на видео мочу и стул, а алгоритм затем определяет по ним нездоровые изменения. Также у «умного» туалета есть тест-полоски для анализа образцов. Сообщается, что устройство может измерять до десяти различных биомаркеров. По этим данным можно обнаружить ряд заболеваний, в том числе раковых.

Что касается встроенной системы идентификации, то она была предусмотрена для того, чтобы индивидуализировать мониторинг здоровья. Авторы разработки долго думали, как научить её распознавать пользователей. И нашли гениальное решение. Они встроили в «умный» туалет маленький сканер, который запечатлевает анус.

«Мы знаем, что это звучит странно, но, как оказалось, ваш “анальный отпечаток” уникален», — говорит один из авторов разработки.