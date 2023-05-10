Разработан «язык» для общения с реальным миром во время сна

Люцидные сновидения возникают, когда человек осознает, что видит сон, и может контролировать его содержание. В языке Remmyo используются специфические движения лицевых мышц, которые могут происходить во время фазы быстрого сна (REM) - стадии, на которой происходит большинство сновидений, включая люцидные сны.

Язык состоит из шести наборов движений лица, которые определяются датчиками на лице. Эти движения переводятся программным обеспечением в набранные или озвученные слова и даже могут быть переведены на другие языки в режиме реального времени. Радуга провел эксперимент с испытуемыми, обученными Remmyo, которые сигнализировали о своем состоянии люцидного сновидения во время REM-сна. Первые результаты процесса перевода варьировались по эффективности от 13 до 81 процента.

Хотя Remmyo все еще находится на ранней стадии, он представляет собой захватывающее достижение в области коммуникации во сне.