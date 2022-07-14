Разработана имитирующая щупальца осьминога перчатка

В воде человеческая рука плохо приспособлена для удержания предметов. Любой, кто пытался удержать извивающуюся рыбу, подтвердит это.

"У природы уже есть несколько отличных решений, поэтому наша команда обратилась за идеями к миру природы. Осьминог стал очевидным выбором для вдохновения", - говорит Бартлетт, доцент кафедры машиностроения.

Конструкция присосок на перчатках была создана для выполнения той же функции, что и присоска осьминога - активации надежного крепления к объектам при легком нажатии, идеально подходящего для прилипания как к плоским, так и к изогнутым поверхностям.