Разработана интерактивная фитнес-студия с цифровыми гантелями

Цифровой набор гантелей имеет возможность регулировки веса от 3,6 до 22,6 кг. Так, пользователю необходимо посредством дисплея или программы выбрать нужный вес, после чего система наберет его на физической рукояти. Сообщается, что данная способность обеспечивается “телескопическим валом”, способным захватывать выбранные диски движением двигателя.