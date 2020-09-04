Наука и технологии
Сегодня 10:54
Разработана интерактивная фитнес-студия с цифровыми гантелями
Регулировать их вес можно через приложение
Специалистами компании JAXJOX была разработана интерактивная домашняя фитнес-студия с цифровыми гантелями. Помимо прочего в комплект студии входят телевизор на 43 дюйма с сенсорным дисплеем, ролик Foam Roller Connect 2.0 и пластина для отжиманий со светодиодным дисплеем.
Цифровой набор гантелей имеет возможность регулировки веса от 3,6 до 22,6 кг. Так, пользователю необходимо посредством дисплея или программы выбрать нужный вес, после чего система наберет его на физической рукояти. Сообщается, что данная способность обеспечивается “телескопическим валом”, способным захватывать выбранные диски движением двигателя.
Стоит отметить, что для того, чтобы пользоваться всеми тренажерами студии требуется подписка, запрос через программу, а также полная версия Interactive Studio. Стоимость полного набора составляет порядка 2 200 долларов.