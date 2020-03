Разработана нейросеть для создания несуществующих голых девушек

В сети уже существует сайт This Person Does Not Exist, на котором собраны сгенерированные нейросетью фотографии несуществующих людей. Правда, там они все одеты (в несуществующую одежду). Создатели These Nudes Do Not Exist пошли дальше и обучили генеративно-состязательную нейронную сеть создавать реалистичные фотографии голых девушек.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно заплатить всего $1. После этого искусственный интеллект создаст картинку, и её останется только скачать. Пользователь получает полные права на изображение.

В будущем разработчики хотят внедрить генерацию 3D-моделей, которые будут в обнажённом виде позировать перед пользователем и участвовать в записи видеороликов. Кроме того, в сервисе могут появиться изображения мужчин.