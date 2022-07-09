Разработана новая универсальная вакцина против гриппа

Вакцина из двухслойных белковых наночастиц, в состав которой входит стабилизированная часть вируса гриппа, вызвала широкий иммунный ответ и обеспечила надежную и устойчивую перекрестную иммунную защиту против штаммов вируса гриппа В обеих линий. Результаты опубликованы в журнале Biomaterials.

Вакцина из наночастиц была протестирована в культуре клеток и на мышах. Исследования в культуре клеток показали, что белковые наночастицы эффективно поглощаются и активируют дендритные клетки, которые имеют решающее значение для вызывания защитных иммунных реакций против патогенов. Вакцина оказалась безопасной, биосовместимой, биоразлагаемой и высокоиммуногенной для животных.

"Наша следующая цель - объединить наночастицы гриппа А из нашего предыдущего исследования с наночастицами гриппа В, которые мы изготовили и испытали здесь, чтобы создать многовалентную универсальную вакцину против гриппа А и В", - заявили авторы работы.