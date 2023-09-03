Разработана отечественная платформа для управления вооружениями

Модуль IIoT.Istok.Military собирает данные с датчиков, установленных на оборудовании, и передает их в центральный диспетчерский пункт. Он позволяет организовать мониторинг и управление техническими процессами, а также создать цифровые копии вооружения, специализированной техники, инженерной инфраструктуры или технологических установок.

Разработка, созданная на НПП «Исток», обеспечивает прозрачность работы оборудования, выявление тенденций, прогнозирование состояния оборудования и планирование технического обслуживания.

Виталий Александров, директор по цифровой трансформации НПП «Исток», отметил, что данная система способна охватить широкий круг задач, связанных с деятельностью Вооруженных Сил и управлением жизненным циклом вооружения, военной и специальной техники.