Разработана российская система для посадки дронов на корабли

Военно-морской флот (ВМФ) России уже проявил интерес к разработке. Её автор акционерное общество «Навигатор». Как сообщила пресс-служба компании, система «Корма» может заходить на посадку, используя данные от системы спутниковой навигации.

Система имеет небольшие габариты и вес, данные в ней обмениваются по защищённым каналам. Она может автоматизировано посадить дрон, как на стационарный аэродром, так и на движущийся корабль. По словам создателей, подобных систем больше не существует.

Внедрить систему «Корма» могут в будущем ВМФ Российской Федерации, ОАО «Камов» и ряд конструкторских бюро морского кораблестроения.