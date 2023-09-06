Разработана система передачи данных на замену Bluetooth и Wi-Fi

В IIoT используются небольшие устройства и датчики, работающие от аккумуляторов, что делает надежную сеть для передачи данных и энергии критически важной. Для повышения эффективности IIoT специалисты применили одновременную беспроводную передачу информации и энергии (SWIPT) с использованием неортогонального множественного доступа (NOMA) в распределенной антенной системе (DAS).

Благодаря размещению опорных антенн относительно близко к граничным пользователям наряду с центральной базовой станцией, система SWIPT-NOMA-DAS снижает потери энергии с увеличением расстояния, улучшает декодирование информации и эффективность сбора энергии. Система в пять раз более энергоэффективна, чем SWIPT-NOMA без DAS, что дает преимущества для таких устройств, как смартфоны, ноутбуки, носимые устройства и электромобили в средах IoT.