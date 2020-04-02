Разработана технология для создания 3D-модели лица с помощью одного смартфона

Чтобы создать 3D-модель лица человека с помощью новой технологии, нужно снять его на видео со всех сторон. Для этого потребуется обойти модель вокруг. Причём сделать это за 15-20 секунд.

После этого за работу принимаются алгоритмы. Они отделяют лицо человека от фона и преобразуют двухмерное изображение в трёхмерное. Для всего этого технологии требуется время — от 30 до 40 минут.

Систему уже проверили на iPhone X. Специалисты также использовали съёмку в слоу-мо. Благодаря этому им удалось получить большее количество кадров.