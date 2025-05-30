Разработана технология создания асфальта из отходов нефтяной промышленности

В России ежегодно накапливается до 300 тысяч тонн отходов нефтегазового производства, бурового шлама, содержащего опасные вещества. Учёные из Пермского Политеха нашли способ использовать эти отходы для создания дорожного покрытия. Они выявили, что добавление шлама в асфальтобетон не только решает проблему утилизации, но и снижает затраты на строительство дорог до 18%.

Буровой шлам представляет собой смесь из горной породы, нефти и химикатов, образующуюся при бурении. Обычно его захоранивают или сжигают, но такие методы дорогостоящи и не предотвращают попадание токсичных веществ в почву и воду. Исследования показали, что при обработке и правильной дозировке шлам может стать эффективным компонентом асфальтобетонной смеси. Учёные определили, что оптимальная концентрация шлама в смеси составляет от 5 до 7%.

Использование промытых образцов бурового шлама делает асфальт более устойчивым к нагрузкам, жаре и воде. Минеральная часть отходов заменяет традиционный порошок, а нефтепродукты служат связующим веществом. Такой подход не только помогает решить экологическую проблему, но и делает дороги дешевле. Разработка уже соответствует ГОСТ и может стать важным шагом в переработке промышленных отходов в стране.